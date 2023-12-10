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انتخابات المصريين بالداخل

الفنانة نادية رشاد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:41 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الفنانة نادية رشاد

الفنانة نادية رشاد

أدلت الفنانة نادية رشاد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة مدينة الأوقاف الثانوية بحي المهندسين في الجيزة.

نادية رشاد:  المشاركة في هذا العرس الديمقراطي يعد واجبا وطنيا

وقالت الفنانة نادية رشاد إنّها جاءت لتشارك في العملية الانتخابية رغم أنّ حالتها الصحية ليست في أفضل حال، لكن المشاركة في العرس الديمقراطي واجبا وطنيا على جميع المصريين.

وأضافت رشاد لـ«الوطن»، إنّها تطلب من جموع المصريين النزول للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ليظهر المصريون بمظهر مشرف أمام العالم بأكمله، قائلة: «بقول لكل المصريين لازم تنزل وتشارك بصوتك في الانتخابات، لأن ده حق الوطن عليك، وربنا يبعد عنا أهل الشر».

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