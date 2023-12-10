«الوطنية للانتخابات»: كثافات عالية في لجان الوافدين للتصويت في انتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ 11.631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة بدأوا استقبال الناخبين، وآخر لجنة تم فتحها في محافظة الجيزة مبنى 44 بقسم العياط، نظرا اختلاف الموقع الجغرافي مع القاضي.

وأوضح بنداري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه تلاحظ وجود كثافات عالية بلجان الوافدين ولجان المحافظات وجار متابعة التكدسات، مشددا على الإقبال الجماهيري الملحوظ في جميع اللجان خاصة الوافدين على مستوى المحافظات، وسيتم الدعم إذا احتاج الأمر التدعيم بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة.