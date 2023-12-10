أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 علي مدار 3 أيام من اليوم الأحد وحتي الثلاثاء المقبل، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين في جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

التنسيق الكامل بين جميع الجهات

وأكد محافظ المنيا، ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ.

ووجه محافظ المنيا الجهاز التنفيذي بضرورة التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت.

أرقام لتلقي شكاوى الناخبين

وناشد محافظ المنيا الناخبين والمواطنين، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة، أو الإتصال بالأرقام (0862342200 - 0862320001) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.