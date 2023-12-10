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انتخابات المصريين بالداخل

الفنان إدوارد عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية: مصري وافتخر

كتب:

بسمة شطا
11:41 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
إدوارد

إدوارد

حرص الفنان إدوارد على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إذ نشر صور مشاركته في التصويت من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 

وشارك الفنان إدوارد صورته بعد الإدلاء بصوته وعلق عليها قائلا «مصري وافتخر».

يذكر أن هناك عدد من الفنانين والشخصيات العامة حرصوا على التواجد فى الساعات الأولى من اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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