الفنان إدوارد عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية: مصري وافتخر

حرص الفنان إدوارد على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إذ نشر صور مشاركته في التصويت من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وشارك الفنان إدوارد صورته بعد الإدلاء بصوته وعلق عليها قائلا «مصري وافتخر».

يذكر أن هناك عدد من الفنانين والشخصيات العامة حرصوا على التواجد فى الساعات الأولى من اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.