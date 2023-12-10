«إدوارد» أحد الناخبين في قنا: أدليت بصوتي في الانتخابات لحماية بلدي

حرص إدوارد عزمي بشارة، أحد الناخبين من أبناء محافظة قنا، على أن يكون أول من يدلي بصوته في لجنة أبوبكر الصديق بمدينة دشنا شمال المحافظة، ليمارس حقه السياسي في اختيار رئيس الجمهورية عبر صناديق الاقتراع.

إدوارد: جئت مبكرا لممارسة حقي الانتخابي

وقال «إدوارد»، 67 عاما، إنه تواجد أمام لجنته الانتخابية من الساعة الثامنة صباحا حتى فتحت أبوابها في موعدها المحدد، وأدلى بأول صوت في صناديق الاقتراع من الناخبين في هذه اللجنة.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، إن أفضل شعور هو ممارسة حقك الانتخابي والذهاب إلى اللجنة للتصويت، موضحا أن ذلك واجب وطني للنهضة مصر والتوجه نحو مستقبل أفضل، «عملت كده عشان بلادي تكون متماسكة وقوة واحدة تحت قيادة واحدة، لحماية بلدي وولادي».

ودعا «إدوارد»، صاحب ورشة في دشنا، الناخبين من أبناء مدينته للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم.

341 لجنة انتخابية في محافظة قنا

وكانت 341 لجنة في محافظة قنا فتحت أبوابها في موعدها واستقبلت الناخبين البالغ عددهم نحو 2 مليون و146 ألف ناخب وناخبة، لاختيار رئيسا للجمهورية