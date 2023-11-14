إدوارد أول الحاضرين لعزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل سلوى محمد علي بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان، وعدد آخر من الأقارب والأصدقاء.

عزاء عثمان محمد علي

وحرص الفنان إدوارد على أن يكون أول الحضور عزاء الفنان عثمان محمد علي، وقدم واجب العزاء لابنته.

وأقيمت جنازة الفنان عثمان محمد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد صلاة الظهر أمس، بحضور الثنائي إيهاب فهمي وأيمن عزب، عضوي مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك بجانب أفراد من عائلة عثمان محمد علي.

رحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد علي، عن عمر ناهز 88 عاماً، داخل أحد المستشفيات.

وخيم الحزن على الوسط الفني، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة عثمان محمد علي، فيما حرص عدداً من الفنانين على تقديم واجب العزاء عبر حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، لعل أبرزهم نبيل الحلفاوي: «رحم الله الفنان الراقي المحترم عثمان محمد علي وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقي أسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية».