البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد حث المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تُقام مطلع الأسبوع المقبل (أيام الأحد والاثنين والثلاثاء) داخل مصر.

البابا تواضروس: نحن نقول «مش هسيب حقي»

حيث قال قداسة البابا، خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، وأضاف: نحن نقول «مش هسيب حقي».

ووجه قداسته النداء لكل المصريين والأقباط مؤكدًا بأن المشاركة هي ما يهم.