نائب يتقدم مسيرة من أهالي قريته بالدقهلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية

تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مسيرة حاشدة من الناخبين بقريته ميت غراب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك للتصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلًا إنَّ أهل قريته يهدفون من تلك المسيرة الحاشدة، توصيل رسالة للعالم، باصطفافهم خلف قيادة بلادهم ووعيهم بالتحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف «الحصري» في تصريحات له اليوم، أنَّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، داعيًا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستوري في اختيار القائد المناسب في تلك المرحلة.

وتابع أنَّ الدولة حريصة علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية في الانتخابات، وتفعيل ممارسة ذلك الحق الدستوري، والواجب الوطني، وذلك في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة التي يتشارك في بنائها جميع المصريين، منذ ثورة 30 يونيه، مثمنا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات وتجهيزات للعملية الانتخابية، وضمان الشفافية والحيادية ونزاهة العملية الانتخابية.