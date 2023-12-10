خطة المحافظات لمتابعة سير انتخابات الرئاسة.. غرف عمليات وخطوط لتلقي الشكاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث اطمئن على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وعدم وجود أي عقبات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

فتح اللجان الانتخابية في المنوفية

وأجرى المحافظ اتصالاً باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكداً فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية في مواعيدها المحددة لاستقبال 2 مليون و851 ألفا 466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مركز انتخابي منهم (6) لجان للمغتربين ، مشيراً الى عدم وجود أية معوقات .

كما أجرى المحافظ إتصالاً بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، اطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان ، موجهاً بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي بشمال سيناء

وفي شمال سيناء، أشار المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور سكرتير عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال.

رفعت مديرية الشؤون الصحية درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

غرفة عمليات رئيسية في سوهاج

وترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وتابع محافظ سوهاج انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية وعددها 684 لجنة بجميع قرى ومدن المحافظة، وقامت جميع اللجان بفتح ابوابها لاستقبال المواطنين للادلاء باصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا, حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

محافظ قنا: انتظام سير الانتخابات دون معوقات

وترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، في أول أيام الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع «الداودي» من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات ،مشيرا الى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.