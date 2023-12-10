العاملون بـ«صرف صحي الإسكندرية» يدلون بأصواتهم في الانتخابات (صور)

شارك العاملون بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط دعم قيادات الشركة للعاملين، وتواجد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة، بين العاملين لحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توفير سبل الانتقال في مظاهر احتفالية كبيرة.

ورفع المشاركون اللافتات المدون عليها عبارات حماسية لحث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

رئيس الصرف الصحي: نشجع العاملين والمواطنين على المشاركة

وأكد «نافع» في تصريحات صحفية على هامش تجمع العاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، أنه جرى التشديد على أهمية مشاركة جميع العاملين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

طوارئ الصرف الصحي خلال الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى استعداد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلى المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.