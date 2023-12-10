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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس الكنيسة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتب:

مارينا رؤوف
11:30 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس الكنيسة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس الكنيسة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القس الدكتور أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمنطقة شيراتون في حي مصر الجديدة.

وقال القس أندريه زكي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 دليل على الديمقراطية والحرية.

أضاف أن التوترات الحالية في المنطقة تعتبر «تحديات كبري»، وكون أن الانتخابات تجرى في الوقت الحالي، يدل على استقرار مصر وأمنها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.