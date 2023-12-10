رئيس الكنيسة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القس الدكتور أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمنطقة شيراتون في حي مصر الجديدة.

وقال القس أندريه زكي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 دليل على الديمقراطية والحرية.

أضاف أن التوترات الحالية في المنطقة تعتبر «تحديات كبري»، وكون أن الانتخابات تجرى في الوقت الحالي، يدل على استقرار مصر وأمنها.