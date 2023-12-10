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انتخابات المصريين بالداخل

حسام غالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

نانسي علي
11:57 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
حسام غالي

حسام غالي

 أدلى حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتواجد «غالي» داخل مقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية صباح اليوم الأحد، في أول أيام فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، من أجل الإدلاء بصوته.

وحرص الناخبون على التقاط الصور التذكارية مع نجم الأهلي، خلال الإدلاء بصوته. وانطلقت اليوم الأحد العملية الانتخابية والتي تستمر على مدار 3 أيام.

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