شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمصر الجديدة كتب: منتصر سليمان ومحمد أيمن سالم 12:04 م | الأحد 10 ديسمبر 2023 شيخ الأزهر يدلي بصوته أدلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل إحدى اللجان بمصر الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مطران إيبارشية المنيا للكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان الدقي حسام غالي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 محافظ البنك المركزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران بقلم منتصر سليمان ومحمد أيمن سالم