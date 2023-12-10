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انتخابات المصريين بالداخل

شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمصر الجديدة

كتب:

منتصر سليمان ومحمد أيمن سالم
12:04 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
شيخ الأزهر يدلي بصوته

شيخ الأزهر يدلي بصوته

أدلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل إحدى اللجان بمصر الجديدة.

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