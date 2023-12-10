مطران إيبارشية المنيا للكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم.

مطران المنيا للكاثوليك يحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنه من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ نحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر.

وكان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك قد حث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا: «اليوم من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي. ومن ثمّ، نحثّ أبناءنا وبناتنا في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر».

وتابع «وأود أن تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية والأنشطة الرعوية لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة ودعم المبادرات التي تشجع وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت».