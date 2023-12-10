شباب الكشافة في شبرا يتطوعون لمساعدة الناخبين: «انزل شارك.. مصر تستاهل»

توافد عشرات من شباب وفتيات الاتحاد العام للكشافة المصرية على اللجان الانتخابية بحي شبرا مصر، لتنظيم العملية الانتخابية وتيسير أي صعوبات قد تواجه الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد عدد منهم في حديثهم لـ«الوطن»، أنّهم توزعوا على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت، للقيام بدورهم التطوعي في تنظيم الصفوف وتوعية الناخبين بخطوات ومحظورات التصويت، فضلًا عن توفير الكراسي لكبار السن وذوي الهمم أمام اللجان حتى يحين ميعاد تصويتهم.

وأضافوا أنهم حرصوا على الإدلاء بصوتهم إيمانًا بأهمية الصوت الانتخابي، واعتباره واجب وطني يساهم في رسم مستقبل الوطن.

ودعا شباب الكشافة جميع فئات المجتمع للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي انطلق اليوم في التاسعة صباحا ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل: «قدامك 3 أيام.. فضي نفسك ساعة وقول رأيك علشان مصر تستاهل».