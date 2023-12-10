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انتخابات المصريين بالداخل

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: توافد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع

كتب:

كريم روماني
11:54 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
جانب من التوافد

جانب من التوافد

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفتحها الرسمية على «فيس بوك»، صوراً توثق إقبال المواطنين على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، التي تستمر لمدة 3 أيام، بحسب ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودونت الحملة: « بأعلام مصر.. توافد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الإسكندرية»، وحثت المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات: «انزل شارك - صوتك أمانة».

كما نشرت الحملة صوراً لاستمرار الحشود من الناخبين على لجان الاقتراع في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظات دمياط وسوهاج والقليوبية والبحيرة، وتوافد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظات القاهرة والبحر الأحمر والوادي الجديد والمنيا.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.