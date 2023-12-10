الكنيسة الأرثوذكسية: إقبال واضح من المواطنين على التصويت منذ اللحظات الأولى

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إنَّ هناك إقبالاً واضحاً من المواطنين منذ اللحظات الأولى، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهو واجب وطني وحق دستوري، إذ أدلى قداسة البابا بصوته في الانتخابات، تأكيدًا على المشاركة في الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «CBC»، إنَّ الملامح الأولى خلال 3 ساعات من بدء التصويت، تكشف عن وعي المصريين، إذ أنَّ مشاركتهم ترجمة بكل ما أُنْجِز في الوطن، ومن ثم لديهم حرص على المحافظة على ما أُنْجِز.