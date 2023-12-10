رئيس مدينة أكتوبر الجديدة يزور مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تفقد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، المقار الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتقديم كافة أوجه الدعم للتيسير على المواطنين.

وقال المهندس عبدالمقصود حلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وعلينا جميعا العمل على مساعدة ودعم جموع المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة على ثلاثة أيام.

وقال المهندس عبدالمقصود، قمنا بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بعملية التصويت، ومستعدون لتقديم أي خدمة للمواطنين، والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية بالكامل، وتتمنى أن نوفي كافة طلبات الناخبين، والتيسير عليهم قدر المستطاع، حرصًا على سلامة الناخبين والعاملين بالعملية الانتخابية.

كان المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفقد اللجان الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.