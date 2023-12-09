أسقف 6 أكتوبر يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: تزرع الانتماء للوطن

هنأ الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم ودور ماريو، الأقباط الأرثوذكس بصوم الميلاد المجيد لعام 2024.

أسقف 6 أكتوبر: المشاركة الفعالة تزرع الانتماء

وقال الأنبا دوماديوس، في بيان له: «نهنئكم بصوم الميلاد المجيد لعام 2024، مصلين أن يكون تهيئة واستعداد لاستقبال حياة جديدة مليئة بالنعمة والسلام والمحبة وسمو الروح والإحساس بالآخر، والمشاركة الفعالة التي تزرع الانتماء الذي يعتبر أمر ضروري، سوف يظهر في مشاركتكم الإيجابية بالانتخابات الرئاسية».

وأضاف: «الأمر متعلق بواجب وطني يجب علينا جميعا القيام به، والحفاظ على مشاركتنا الدائمة لخدمة وطننا الحبيب، وهو الأمر المعهود به من كنيستنا القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الوطنية، حرصين على المشاركة في الخدمة الوطنية من أجل مصرنا الحبيبة».

واختتم الأنبا دوماديوس بيانه، بالدعاء إلى الله أن يحفظ كنيسته وشعبه، ومصرنا من كل شر.

دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه مصر

وتأتي دعوة الأنبا دوماديوس، في سياق حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على دورها الوطني تجاه مصر؛ إذ تدعو دائمًا إلى المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن الرأي في القضايا الوطنية.

كما شاركت الإيبارشية عبر صفحتها، رابط معرفة اللجنة الانتخابية، لتسهيل معرفة اللجنة الانتخابية على أبناء الإيبارشية، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة.