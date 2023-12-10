رئيس «سياحة النواب» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مطار القاهرة

أدلت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مطار القاهرة الدولي.

والتقت رئيس لجنة السياحة، المشرفين على العملية الانتخابية والقاضي المشرف على اللجنة، وأشادت بدورهم العظيم في تقديم لوحة حضارية تليق بعراقة مصر وتاريخها وثقافتها.

كما أشادت بحجم التسهيلات المخصصة لكبار السن لتسهيل مهمة تأديتهم هذا الواجب الوطني.