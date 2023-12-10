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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «سياحة النواب» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مطار القاهرة

كتب:

ولاء نعمه الله
12:20 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

أدلت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مطار القاهرة الدولي.

والتقت رئيس لجنة السياحة، المشرفين على العملية الانتخابية والقاضي المشرف على اللجنة، وأشادت بدورهم العظيم في تقديم لوحة حضارية تليق بعراقة مصر وتاريخها وثقافتها.

كما أشادت بحجم التسهيلات المخصصة لكبار السن لتسهيل مهمة تأديتهم هذا الواجب الوطني.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.