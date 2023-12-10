محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه بلجنة مدرسة أم المؤمنين

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصحبة أسرته بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، من داخل لجنة 3 بمقر مدرسة أم المؤمنين.

المحافظ: بورسعيد في أبهى صورها

وقال محافظ بورسعيد، إن المحافظة ظهرت في الساعات الأولى في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 في أبهى صورها في عرس ديمقراطي، ضمن محافظات مصر.

وأوضح أن الإقبال الكبير من أهالي بورسعيد يبعث برسالة إلى العالم كله أن مصر شعب وجيش وشرطة قادرة على التحدي، في ظل الظروف الحالية وأن أهلها في رباط وأمان إلى يوم الدين.

وحث محافظ بورسعيد أهالي المحافظة بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مؤكدا مصر تنادي ويجب تلبيه النداء الوطني ولنؤكد للعالم ان شعب مصر يقدر التنميه التي شهدتها البلاد ونزله لاستكمال المسيرة.

يذكر أن يقوم 533 ألف ناخب و233 ناخبًا بالادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بـ محافظة بورسعيد، وذلك في 67 مقرا انتخابيا في 75 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.