رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه بلجنة مدرسة أم المؤمنين

كتب:

هبة صبيح
12:25 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصحبة أسرته بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، من داخل لجنة 3 بمقر مدرسة أم المؤمنين.

 

المحافظ: بورسعيد في أبهى صورها

وقال محافظ بورسعيد، إن المحافظة ظهرت في الساعات الأولى في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 في أبهى صورها في عرس ديمقراطي، ضمن محافظات مصر.

وأوضح أن الإقبال الكبير من أهالي بورسعيد يبعث برسالة إلى العالم كله أن مصر شعب وجيش وشرطة قادرة على التحدي، في ظل الظروف الحالية وأن أهلها في رباط وأمان إلى يوم الدين.

وحث محافظ بورسعيد أهالي المحافظة بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مؤكدا مصر تنادي ويجب تلبيه النداء الوطني ولنؤكد للعالم ان شعب مصر يقدر التنميه التي شهدتها البلاد ونزله لاستكمال المسيرة.

يذكر أن يقوم 533 ألف ناخب و233 ناخبًا بالادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بـ محافظة بورسعيد، وذلك في 67 مقرا انتخابيا في 75 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

اقرأ المزيد:

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: الوطن يناديكم

الغضبان: 3057 فردًا من الجيش لتأمين إنتخابات الرئاسة فى بورسعيد

دعوي قضائية تطالب بإجراء إنتخابات النواب المؤجلة بدائرة ديرمواس

محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم هبة صبيح