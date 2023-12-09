محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: الوطن يناديكم

وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة إلى أهالي المحافظة قبل ساعات من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حثهم فيها على التصويت قائلًا: «وطننا ينادينا لتسجيل ملحمة وطنية جديدة»

ملحمة وطنية جديدة في الانتخابات الرئاسية

وجاء في رسالة محافظ بورسعيد إلى الأهالي: «أحدثكم اليوم ليس كمسؤول ولكن أحد أبناء بورسعيد التي نفتخر جميعا بانتمائنا إليها، وكلي ثقة ونحن مقبلين على الانتخابات الرئاسية أن يرسم أبناء المدينة الباسلة ملحمة وطنية جديدة في حب مصر، بالتوافد على مقار الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسا لوطننا الحبيب مصر، في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها دول العالم أجمع خاصة في الملف الاقتصادي، فضلا عن المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، التي تستلزم تلاحم كافة فئات الشعب من أجل مصر».

عيد النصر

استكمل: «دعونا نتذكر سويًا في تلك الأيام ونحن مقبلين بنهاية هذا الشهر على احتفالات عيد النصر، ذكرى انتصار رجال المقاومة الشعبية ببورسعيد على دول العدوان الثلاثي، وما قدمه أبناء المدينة الباسلة من تضحيات وبطولات في مراحل حرجة من عمر مصر خاصة التي أعقبت عام 2011، التي لبى فيها أبناء بورسعيد نداء الوطن بكل وطنية وتضحية وبطولة».

نداء الوطن

وأضاف: «اليوم وطننا ينادينا وفي أشد الحاجة إلى تلاحمنا أمام صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتنا، وأؤكد لكم على أننا بذلنا كل ما في وسعنا لتوفير كافة الإمكانات التي ستساهم في التيسير عليكم أثناء الإدلاء بأصواتكم في حب مصر».

وأردف: «أثق في أهلي وأخوتي أبناء بورسعيد الباسلة أن تكون المحافظة أعلى نسبة تصويت في مصر مثلما فعلنا ذلك مرارًا وتكرارًا باستحقاقات سابقة.. نلتقي إن شاء الله سويًا أمام مقار الانتخابات لنهتف بكل حب وتجرد من أي مناصب أو انتماءات.. تحيا مصر».