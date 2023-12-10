«حماة الوطن» يشيد بالإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة: يكشف وعي المصريين

أشاد حزب حماة الوطن بالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اللحظات الأولى من فتح باب الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم.

«حماة وطن» يشيد بالإقبال الكثيف على العملية الانتخابية

وأكد الحزب أنّ هذا الإقبال يشير إلى وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري في رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسبات الوطن، لاسيما في ظل التحديات العالمية.

وأشار الحزب إلى أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، وحرص المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي، يعد رسالة إلى العالم بأن المصريين جميعا يلبون نداء الوطن.

وفي ذات السياق، أشاد حزب حماة الوطن، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل الإجراءات لممارسة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الدور العظيم الذي يقوم به قضاة مصر في الإشراف على العملية الانتخابية.

ودعا الحزب الشعب المصري العظيم للحفاظ على هذا المشهد، بالخروج لصناديق الاقتراع في باقي أيام التصويت، والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار رئيسا لمصر.