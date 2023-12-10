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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس «الإنجيلية» يحث المصريين على المشاركة بانتخابات الرئاسة: صوتنا مهم

كتب:

مريم شريف
12:18 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الانتخابات الرئاسية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

رئيس الطائفة الإنجيلية يشدد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال تصريحات له  «مهم نشارك في الانتخابات الرئاسية، إحنا صوتنا مهم وعايزين نشارك به، نحن لا نوجه بانتخاب أحد، ولكننا نشجع شعبنا على المشاركة، الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولكنها تهتم بالمشاركة في الشأن العام، ونحن جميعًا أساس بناء وطننا الغالي مصر، ومشاركتنا الإيجابية تصنع مستقبلنا».

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