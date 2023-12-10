مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها لجنوب لبنان.. و«حزب الله» يرد

جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها على عدة بلدات جنوب لبنان، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، سقوط قذيفة حارقة على منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب دون وقوع إصابات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية «وفا».

وذكرت الوكالة اللبنانية، أنّه جرى تسجيل تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو مرتفع، بالتزامن مع تحليق مكثف ومتواصل لطائرات تجسسية إسرائيلية «أم كا» بأجواء بلدات منطقة النبطية، مشيرة إلى تحليق الطائرات الحربية فوق القطاعين الغربي والأوسط لا سيما فوق قرى صور وبنت حبيل

بدوره، أعلن «حزب الله» اللبناني شن عناصره عند الساعة 10:00 صباح اليوم «10:00 بتوقيت القاهرة»، هجوما جويا بمسيرات على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده.

تعرض مستشفى أردنى لسقوط شظايا جنوبي غزة

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالا، وفي قطاع غزة، تعرض المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 جنوبي القطاع، اليوم، لسقوط ‏شظايا وقنابل دخانية، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مع استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

استمرار عمل الطواقم الطبية الأردنية في غزة

‏ونقلت قناة «المملكة» الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ الجيش الأردني، تأكيده استمرارية عمل الطواقم الطبية الأردنية في قطاع غزة، وتأديتها لواجبها الإنساني للأهل والأشقاء في غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة، فيما وثّق مقطع فيديو طائرة إسرائيلية تابعة لشركة طيران الاحتلال «آركيع» أثناء هبوطها في «مطار بن جوريون» وسط رشقة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»الروسية.

وكان تساحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إنّ سلطات الاحتلال أبلغت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بأنّه إذا لم يتحرك العالم ضد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فإنّها ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، دعا في محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.