رؤساء الجامعات بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، بوسط مدينة كفر الشيخ، كما أدلى الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، بصوته في الانتخابات.

رؤساء الجامعات يدلون بأصواتهم في الانتخابات

كما أدلى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج، معربا عن فخره وإعجابه بالمشهد السياسي الذي يعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية.

وناشد «النعماني» الشعب المصري بالمشاركة السياسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية، قائلا «انزل شارك.. صوتك أمانة»، موجها المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذي كفلته لهم الدولة، الأمر الذى يساهم في تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته، واستكمال مسيرة البناء والتقدم والازدهار.