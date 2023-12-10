«سياحة النواب»: المصريون قدّموا صورة مبهرة للعالم في الانتخابات الرئاسية

قالت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنّ المصريين بمختلف انتماءاتهم قدّموا صورة مشرفة للعالم بسبب مشاركتهم واحتشادهم منذ اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت نورا لـ«الوطن»، أنّ الساعات الأولى من العملية الانتخابية شهدت إقبالا سواء على مستوى التنظيم وحجم إقبال الناخبين، لافتة إلى أنّ الروح المعنوية للمصريين وفرحتهم بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري أمام صناديق الاقتراع، وراءها شعورهم بمدى المسؤولية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

وشددت النائبة نورا علي، على ضرورة استمرار العرس الديمقراطي خلال الأيام المقررة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وفق الجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.