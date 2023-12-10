مع ساعات الظهيرة.. زيادة إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 إقبالا من المواطنين على المقار الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتهم والمشاركة الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد في تمام التاسعة صباحا.

وتواجد العديد من المواطنين أمام المقار الانتخابية في مدينة الرحاب من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وكان المسنون وكبار السن في صدارة المشهد، حيث حرص العديد منهم على التواجد والإدلاء بصوتهم، كما اصطحب البعض منهم الأحفاد إلى هذا الحدث حتى يعيشوا الأجواء الوطنية.

ومع ساعات الظهيرة، زاد إقبال المواطنين أمام اللجان، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في أولى أيامها.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، ويتم فتح باب التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر لمدة 12 ساعة ليغلق في تمام التاسعة مساءً، ويختار المواطنين بين 4 مرشحين رئاسيين لهذا العام وهم: المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، المرشح الرئاسي حازم عمر رئس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.