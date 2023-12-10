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انتخابات المصريين بالداخل

أحمد المسلماني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الزمالك

كتب:

رؤى ممدوح
01:01 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المسلماني يدلي بصوته في الانتخابات

المسلماني يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الزمالك القومية المشتركة.

وشهدت لجان منطقة الزمالك بالقاهرة توافد المواطنين مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

اصطفاف عشرات المواطنين أمام المقار الانتخابية 

وأمام المقر الانتخابي بمدرسة الفنون الجميلة اصطف عشرات المواطنين من مختلف الأعمار للمشاركة في التصويت بانتخابات الرئاسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، فيما حمل المواطنون أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.

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