فتح الاشتراك لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة، في مشروع العلاج، لأول مرة منذ انطلاقه، اعتباراً من 12 إلى 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من 1 إلى 18 يناير 2024، وتبلغ قيمة الاشتراك للفرد 200 جنيه شاملة قيمة الكارنيه، على أن تبدأ الاستفادة من أول يناير 2024 لمدة عام.

مشروع علاج الصحفيين

وبحسب بيان لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين، فإنه يعامل حامل الكارنيه بأسعار تعاقد نقابة الصحفيين مع الجهات العلاجية، ويكون الدفع نقدًا، وتشمل درجات القرابة التي ستضاف (الأخ - الأخت - الأحفاد - الجد - الجدة - أبناء الأخ - أبناء الأخت - العم - العمة - الخالة – الخال) وكذلك (الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج- والد/ة الزوج/ ـة).

ويقدم العضو الصحفي المستندات التي تثبت صلة القرابة، والرقم القومي للمشترك الجديد للبالغين من أقارب الدرجتين الثانية والثالثة، وشهادات الميلاد لمُن هم دون 15 عامًا، مع التنويه إلى أن اشتراك الصحفي في مشروع العلاج شرط أساسي لإضافة أفراد الأسرة الجدد.