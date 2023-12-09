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«الصحفيين» تعلن طرق تجديد اشتراكات النقابة والعلاج والكارنيهات.. اعرفها

كتب:

سهيلة هاني
08:27 م | السبت 09 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين إمكانية سداد اشتراكات النقابة وتجديد مشروع العلاج، والكارنيهات لعام 2024م عن طريق شركة «فوري» والمنتشرة في جميع محافظات مصر اعتباراً من 10 ديسمبر 2023م، إلى 18 يناير 2024.

تجديد اشتراكات الصحفيين

وأضافت النقابة أنه يمكن للزملاء المسافرين بالخارج تجديد الاشتراك وسداد مشروع العلاج عن طريق تطبيق ماي فوري التطبيق على الموبايل، وتسدد عن طريق الأكواد الآتية :

الاشتراك السنوى الجدول تحت التمرين كود: 57230 

كارنيه العضوية لجدول تحت التمرين: كود 75231 

 مشروع العلاج لجدول تحت التمرين: كود 75235

 كارنيه النقابة لجدول المعاشات: كود 75222

أكواد اشتراك خدمة فوري

خدمة التوصيل (20 جنيها للقاهرة الكبرى، 10 جنيهات لوسط الدلتا والوجه البحرى، 50 جنيها للوجه القبلي والمحافظات الحدودية ): كود 75214 

الاشتراك السنوى الجدول المشتغلين كود 75210

كارنية العضوية الجدول المشتغلين كود :75213

مشروع العلاج الجدول المشتغلين كود:75211

مشروع العلاج الجدول المعاشات كود 75212

مشروع العلاج الجدول الوفاة كود 75209

وأوضحت النقابة أن التعامل سوف يكون من خلال رقم القيد والاسم، كما توفر النقابة ميزة توصيل هذه المستندات إلى الزملاء بمحل إقامتهم سداد رسوم خدمة التوصيل الفورى بعد سداد خدمة التوصيل الفوري.

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