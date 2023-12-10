محافظ القاهرة يتفقد لجنة تحيا مصر 1 في حي الأسمرات

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لجنة مدرسة تحيا مصر1 بحي الاسمرات، يرافقه المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، والتي بدء فيها التصويت صباح اليوم وتستمر لمدة 3 أيام .

متابعة الانتخابات الرئاسية

وأكد المحافظ انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مؤكدا أن المحافظة من خلال غرفة العمليات مستمرة في متابعة الانتخابات الرئاسية حيث لم تتلق أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

دور إيجابي للمواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين الذي ظهر خلال التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات، إذ حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة.

جدير بالذكر، أنّ لجان القاهرة تستقبل الناخبين البالغ عددهم حوالى 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة، تضم 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزا انتخابيا فضلا عن 58 لجنة للمغتربين.