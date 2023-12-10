محافظة القاهرة تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة: حق دستوري

دعت محافظة القاهرة، المواطنين إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات، مؤكّدة أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستوري، وتأكيد أنَّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

واستعدت 45 لجنة عامة بمحافظة القاهرة لانتخابات الرئاسية استقبال الناخبين وعددهم بالعاصمة نحو8 ملاين و236 ألفًا و761 ناخبا موزعين على 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزا انتخابيا على مستوى أحياء المحافظة، إضافة إلى 58 لجنة تمّ إعدادها للوافدين على مستوى المحافظة للتيسير على المواطنين.

وأشارت محافظة القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.