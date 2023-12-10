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انتخابات المصريين بالداخل

أحمد موسى يوجه رسالة للوطن خلال الإدلاء بصوته: أجمل يوم النهاردة

كتب:

علي سمير
01:00 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
أحمد موسى

أحمد موسى

أدلى الإعلامي أحمد موسى بصوته في الانتخابات الرئاسية منذ قليل، في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر.

وعبر موسى، خلال تصريحات لبوابة الوطن، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وهذا العرس الديموقراطي، قائلا «إن هذا يوم تاريخي، أجمل يوم النهاردة يوم التصويت لمصر".

ووجه موسى، رسالة للوطن قائلًا: «عندنا تحديات كبيرة جدا تواجهنا»، لافتا إلى أن السر في الشباب، إذ أن مشاركتهم مبهرة واليوم هو يوم تاريخي للوطن.

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