الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التراجع.. خسر 260 مليون دولار بسبب العدوان على غزة

تعاني حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خسائر كبيرة سواء اقتصادية أو بشرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورصدت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية في تقرير أنّ الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا.

وتكلّف القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، اقتصاد حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا، كما انخفض سعر الشيكل بشكل كبير مقابل الدولار.

وأعلن بنك الاحتلال الإسرائيلي المركزي، بيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مصرف الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في أكتوبر الماضي عزمه بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق المفتوحة لوقف انهيار الشيكل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل «6 مليارات دولار»،‭‭ ‬‬في أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع نفقات تمويل العدوان على غزة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أنّ الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، مشيرة إلى أنّها تفرض ضغطا على المالية العامة.

والخميس الماضي، أكد بنك الاحتلال الإسرائيلي المركزي، أنّ التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال العدوان على قطاع غزة، بلغت 2.3 مليار شيكل «600 مليون دولار» أسبوعيا، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وبرر البنك المركزي الإسرائيلي، أنّ التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق، أنّ الإيرادات تراجعت بنسبة 15.2% في أكتوبر الماضي، بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة لعملية «السيوف الحديدية».

كما خفّضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي، عند «A1»، قيد المراجعة لخفض محتمل بسبب العدوان على غزة.