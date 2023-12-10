ضابط شرطة يساعد أحد كبار السن على التصويت في انتخابات الرئاسة

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، وسط تكثيف أمني شديد من جانب رجال الشرطة، الذين يقفون أمام المقرات الانتخابية منذ الصباح الباكر في المحافظات كافة.

ولم يقتصر دور رجال الشرطة، على حماية وتأمين المواطنين والمقرات الانتخابية فقط، إذ رصدت عدسة «الوطن»، في لجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، مساعدة أحد ضباط الشرطة، لأحد الناخبين من كبار السن، كان يجلس على كرسي متحرك، وإدخاله إلى المقر الانتخابي التابع له كي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

استمرار الانتخابات الرئاسية لـ3 أيام

ومن المقرر أنّ تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام وهي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تفتح المقرات الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في أيام الانتخابات المقررة، من التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، مع وجود تكثيف أمني.