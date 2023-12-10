الشرطة النسائية تساعد كبار السن أمام لجان الانتخابات بالدقهلية

شاركت الشرطة النسائية في تأمين لجان انتخابات الرئاسة 2024 بالدقهلية، في أول أيام الاستحقاق الدستوري، وذلك من أجل التعامل مع السيدات وتيسير عملية دخولهن اللجان، وتقديم كل أوجه المساعدة للسيدات.

الشرطة النسائية تساعد الحالات الإنسانية

وفي لجان مدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، ساعدت الشرطة النسائية سيدة مريضة لا تستطيع الوقوف في الطابور، حيث توجهت إليها وساعدوها في الدخول إلى باب اللجنة الخاصة بها.

ثناء الأهالي على وجود الشرطة النسائية

وأثنى الأهالي على الشرطة النسائية ودورها في المساعدة وتنظيم دخول المواطنين للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وكان محافظة الدقهلية أوضحت في بيان لها، أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب، ويبلغ عدد اللجان العامة 24 لجنة والفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا.