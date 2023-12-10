«مستقبل وطن» يعرب عن اعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف للانتخابات الرئاسية

أعرب حزب مستقبل وطن عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهره المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وقبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدراك المصريين للتحديات المحدقة بالبلاد ورغبتهم في الحفاظ على مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث برسالة واضحة للعالم بأسره أن المصريين شعب واعي متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

ودعا الحزب جموع المصريين لمواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم خلال ايام التصويت الثلاث 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.