النائب أحمد عبد الجواد: ما تحقق فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية إعجاز وليس إنجاز

النائب أحمد عبد الجواد: ما تحقق فى مصر خلال الـ 10 سنيين إعجاز وليس إنجاز

قال النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه مع قرب نهاية فترة الدعاية الإنتخابية عايز أقول رسالتين من القلب، الرسالة الأولى، سعداء جدًا فى حزب مستقبل وطن بحالة التوافق والانسجام التى نعيشها مع أشقائنا من كافة ممثلى الأحزاب والكيانات السياسية خصوصا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الختامى لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، قائلًا « دى حقيقة نعيشها، بدءا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحاسس ان الحالة السياسية الإيجابية التى نعيشها فى الفترة الحالية، نتاج طبيعي لرئيس بيعبر بالدولة المصرية فعلا نحو الجمهورية الجديدة».

وتابع « كل معنى طيب يعيشه الشعب المصري دايما نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي سباق أن يكون أول من له الكلمة فيه، وكنت أحسب نفسي بحكم صفتى النيابية والحزبية أننى من أكثر الناس التى من المفترض أن تكون على دراية حجم الإنجازات التى تمت داخل الدولة المصرية، لما شوفت حكاية وطن فى 3 أيام، ولما ابتدينا نتجول مع أشقائنا من ممثلى الكيانات والأحزاب السياسية فى 27 محافظة، وفى كل محافظة كنا بنشوف فيها بعنينا انجاز انا نفسي مكونتش عارفه».

وأكمل: « الرئيس السيسي كان دايما يقول المصريين لازم ينزلوا ويشوفوا الانجاز دا بعينيهم، مصر حصل فيها فى الـ 10 سنيين إعجاز وليس إنجاز، شكرا يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري كله واعي بحجم الإنجاز الذى قدمته على الرغم من الأوضاع الاقتصادية اللى بنعيشها زينا زى كل دول العالم، لكن من كل قلبنا بنقولك يا ريس، كمل واحنا معاك، والشعب المصري كله بيحبك».