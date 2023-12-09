نائب رئيس «مستقبل وطن»: نعمل على التوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب منظم ومعتاد على عملية الانتخابات، وعلى القيام بتنظيمها، وهو ما سيظهر غدًا الأحد، في اللجان الانتخابية، وبالإضافة إلى مساعدة جموع المصريين، في الإدلاء بأصواتهم.

«الخولي»: الوصول إلى 80% بالقرى

وأضاف «الخولي» خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، بوجود مقرات انتخابية في القرى والأحياء، ووصل التنظيم إلى 80% بالقرى، إذ يوجد تنظيم في كل قرية، وهو ما يعتبر من أدوار الحزب، ويساعده على ذلك الأمانات المركزية وأمانات القرى والأحياء.

«الخولي»: الأمانات والحزب في القرى الصغيرة يعملون على توعية المواطن

وتابع أن الأمانات والحزب في القرى الصغيرة، يعملون على توعية المواطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بطرق مختلفة تناسب عقل ووعي المواطن، وهناك استجابة كبيرة تقوم على عوامل عديدة، خاصة وضع مصر في الظروف الحالية، والحرب في غزة، مما أدى إلى وعي الشباب إلى حد بعيد، يظهر في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.