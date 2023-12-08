«مستقبل وطن»: المشاركة في العملية الانتخابية تدعم استقرار الدولة

أكد النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات واجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.

التعرف على أكثر من برنامج انتخابي

وأوضح «عفيفي» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن المارثون الرئاسي المنتطر بدئه يتميز كثيرًا عن سابقه إذ يشتمل على العديد من المرشحين وتتنافس فيه القوى الحزبية بين بعضها البعض وتمنح للمواطن التعرف على أكثر من برنامج انتخابي من شأنه أن يدعم ثوابت المجتمع وذلك فضلًا عن تحديات المرحلة التي تستوجب أن تقف كافة طوائف المجتمع كتف بكتف للتغلب عليها حيث تعاني المنطقة خلال الفترة الراهنة بحالة عدم استقرار في المتغيرات الإقليمية الأمر الذي قد يؤثر على الأمن القومي للبلاد الذي لا خلاف على ثوابته.

الانتخابات الرئاسية

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن قائلا: فالمشاركة في العملية الانتخابية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع االمقبل ضرورة ملحة لدعم استقرار الدولة خاصة أنها تجرى في توقيت دقيق للغاية.