«التنمية المحلية»: إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية في قنا وأسوان

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالمتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية الرئاسية 2024 منذ بدء فتح اللجان الانتخابية في اليوم الأول للتصويت، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث شهدت اللجان إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، متابعة جهود محافظتي قنا وأسوان في تيسير كافة الإجراءات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. ففي محافظة قنا جرى فتح اللجان في مواعيدها وانتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات.

تسهيلات للمواطنين

وفي محافظة أسوان تشهد المحافظة سير العملية الانتخابية في الـ 254 لجنة فرعية من بينها 12 لجنة للوافدين تفتح أبوابها على مدار 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري لإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية ،و توفير الدعم داخل وخارج اللجان الإنتخابية من مقاعد الإنتظار، والكراسى المتحركة لخدمة ذوى الهمم وكبار السن، والمظلات ونقطة المستلزمات الصحية، ومبرادات المياه ووضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، ووجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.