17 إجراء من «التنمية المحلية» لاستقبال انتخابات الرئاسة في المحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا يؤكد انتهاء المحافظات من استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا على مدار 3 أيام وإجراءات التسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

استعدادات التنمية المحلية لانتخابات الرئاسة

وأوضح وزير التنمية المحلية استعدادات الوزارة لانتخابات الرئاسة غدا كما يلي:

- قيام المحافظين بالمرور الميداني وتفقد المقار الانتخابية وجاهزيتها للانتخابات.

- متابعة الترتيبات الخاصة بأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر التيسيرات.

- تجهيز أماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إقامة مظلات انتظار للناخبين للوصول إلى اللجان الانتخابية.

- مرور مستمر من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية على اللجان الانتخابية باستمرار.

- إزالة تجمعات القمامة أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان.

- إزالة الإشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية.

- تنسيق كامل بين كل الوزارات والأجهزة المعنية بشأن الانتخابات.

- دور المحافظات في التيسير على المواطنين وتوفير المناخ الآمن.

تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة

- تفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها من إسعاف ومياه وصرف وكهرباء وغاز.

- متابعة وسائل الإطفاء والإنارة باللجان ومراكز الانتخاب مع وجود مصدر احتياطي للتيار الكهربائي باللجان.

- تحديد أماكن دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تنظم الأمور.

- دور مديريات الصحة ورفع درجة استعداد المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة في محيط ومقار اللجان الانتخابية.

- مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة يتابع على مدار الساعة مع مراكز السيطرة بالمحافظات سير الانتخابات.

- غرفة عمليات الوزارة تتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لإزالة التعديات عراقيل أولا بأول.

- إصدار غرفة العمليات تقارير مستمرة للتعرف على نسب المشاركة أولاً بأول في العملية الانتخابية.

- توفير وسائل النقل وخطوط السير لضمان الوصول إلى اللجان.