17 إجراء من «التنمية المحلية» لاستقبال انتخابات الرئاسة في المحافظات
كتب:
وائل فايز
08:45 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الاستعداد للانتخابات الرئاسية
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا يؤكد انتهاء المحافظات من استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا على مدار 3 أيام وإجراءات التسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
استعدادات التنمية المحلية لانتخابات الرئاسة
وأوضح وزير التنمية المحلية استعدادات الوزارة لانتخابات الرئاسة غدا كما يلي:
- قيام المحافظين بالمرور الميداني وتفقد المقار الانتخابية وجاهزيتها للانتخابات.
- متابعة الترتيبات الخاصة بأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر التيسيرات.
- تجهيز أماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- إقامة مظلات انتظار للناخبين للوصول إلى اللجان الانتخابية.
- مرور مستمر من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية على اللجان الانتخابية باستمرار.
- إزالة تجمعات القمامة أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان.
- إزالة الإشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية.
- تنسيق كامل بين كل الوزارات والأجهزة المعنية بشأن الانتخابات.
- دور المحافظات في التيسير على المواطنين وتوفير المناخ الآمن.
تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة
- تفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها من إسعاف ومياه وصرف وكهرباء وغاز.
- متابعة وسائل الإطفاء والإنارة باللجان ومراكز الانتخاب مع وجود مصدر احتياطي للتيار الكهربائي باللجان.
- تحديد أماكن دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تنظم الأمور.
- دور مديريات الصحة ورفع درجة استعداد المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة في محيط ومقار اللجان الانتخابية.
- مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة يتابع على مدار الساعة مع مراكز السيطرة بالمحافظات سير الانتخابات.
- غرفة عمليات الوزارة تتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لإزالة التعديات عراقيل أولا بأول.
- إصدار غرفة العمليات تقارير مستمرة للتعرف على نسب المشاركة أولاً بأول في العملية الانتخابية.
- توفير وسائل النقل وخطوط السير لضمان الوصول إلى اللجان.