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17 إجراء من «التنمية المحلية» لاستقبال انتخابات الرئاسة في المحافظات

كتب:

وائل فايز
08:45 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الاستعداد للانتخابات الرئاسية

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا يؤكد انتهاء المحافظات من استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا على مدار 3 أيام وإجراءات التسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

استعدادات التنمية المحلية لانتخابات الرئاسة

وأوضح وزير التنمية المحلية استعدادات الوزارة لانتخابات الرئاسة غدا كما يلي:

- قيام المحافظين بالمرور الميداني وتفقد المقار الانتخابية وجاهزيتها للانتخابات.

- متابعة الترتيبات الخاصة بأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر التيسيرات.

- تجهيز أماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

- إقامة مظلات انتظار للناخبين للوصول إلى اللجان الانتخابية.

- مرور مستمر من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية على اللجان الانتخابية باستمرار.

- إزالة تجمعات القمامة أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان.

- إزالة الإشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية.

- تنسيق كامل بين كل الوزارات والأجهزة المعنية بشأن الانتخابات.

- دور المحافظات في التيسير على المواطنين وتوفير المناخ الآمن.

تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة 

- تفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها من إسعاف ومياه وصرف وكهرباء وغاز.

- متابعة وسائل الإطفاء والإنارة باللجان ومراكز الانتخاب مع وجود مصدر احتياطي للتيار الكهربائي باللجان.

- تحديد أماكن دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تنظم الأمور.

- دور مديريات الصحة ورفع درجة استعداد المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة في محيط ومقار اللجان الانتخابية.

- مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة يتابع على مدار الساعة مع مراكز السيطرة بالمحافظات سير الانتخابات.

- غرفة عمليات الوزارة تتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لإزالة التعديات عراقيل أولا بأول.

- إصدار غرفة العمليات تقارير مستمرة للتعرف على نسب المشاركة أولاً بأول في العملية الانتخابية.

- توفير وسائل النقل وخطوط السير لضمان الوصول إلى اللجان.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.