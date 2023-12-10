محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بلجنة مركز شباب الخارجة

أدلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مركز شباب الخارجة، والتي شهدت توافد الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات والتي تستمر لمدة 3 أيام.

انتخابات الرئاسة في الوادي الجديد

واطمأن محافظ الوادي الجديد على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في لجنة الوافدين، ووجه بتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكداَ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

تأمين لجان الانتخابات

وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام اللجان من الخارج والداخل، كما استعدت اللجان الفرعية بمحافظة الوادي الجديد بشكل كبير لهذا الاستحقاق الدستوري، وتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا، وقبل بدء التصويت الفعلي، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.