عضو بـ«النواب» تشيد بمشاركة السيدات في الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية

أدلت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وأشادت بالإقبال الجماهيري الكثيف على لجان الانتخابات.

رسم خريطة المستقبل

وأكدت في تصريحات صحفية أن المشاركة الكثيفة تعكس مدى حرص المصريين على رسم خريطة المستقبل، واصطفافهم الوطني خلف الدولة، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأعربت عن سعادتها بالمظهر الحضاري في الانتخابات الرئاسية، وحرص المرأة بمختلف فئاتها العمرية على تقدم الصفوف والوقوف فى طوابير طويلة للإدلاء بصوتها فى هذا العرس الانتخابى.

وأكدت أن المشاركة الكثيفة للمرأة في الانتخابات الرئاسية دليل قوي على مدى وعي المرأة وتطور المجتمع، فالمرأة جزء مهم من نسيج المجتمع وتمثل نصف المجتمع، ومسؤولة عن أسرتها.

ودعت جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة، لكي نبعث رسالة للعالم بأن جميع فئات الشعب على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأشادت بالدور الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، لكي تخرج الانتخابات بالمشهد الحضاري الذي يليق بمصر وتاريخها.