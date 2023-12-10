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انتخابات المصريين بالداخل

توافد الناخبين على لجنة مدرسة عمرو بن العاص بمصر القديمة للإدلاء بأصواتهم

كتب:

أمنية شريف
03:12 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات الرئاسية

التصويت في الانتخابات الرئاسية

اصطف الناخبون في اليوم الأول للانتخابات، وشهدت مدرسة عمر بن العاص، بمنطقة مصر القديمة، إقبالًا ملحوظًا من قبل السيدات والشباب وكبار السن، وحرص رجال الأمن على تنظيم حركة دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

شارك الجميع بصورة حضارية للإدلاء بأصواتهم، تجسد بداية لصفحة جديدة في حكاية وطن قوي وشعب يقف خلف بلده لحماية مصر واستكمال نهضتها ومسيرتها، من أجل الانطلاق صوب الديمقراطية، والحفاظ على الوطن رافعًا علمها وحبها، وتم الحرص على تخصيص مساعدي لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

المشاركة واجب وطني

كما توجد في مدخل كل مقر انتخابي مساعدين لدخول اللجنة للإدلاء بالأصوات في الانتخابات، وقال أحد الناخبين يدعى ذكي علي، لـ«الوطن»، أنه يعشق المشاركة في حب الوطن: «نزلت علشان اختار رئيس يمثلني، وأدي حق بلدي عليا، لأني عاوز مصلحة الوطن». وأكد أن كل التسهيلات متوفرة لمشاركة الجميع في العملية الانتخابية.

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