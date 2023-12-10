«المصريين الأحرار»: تسهيلات لأول مرة في تاريخ مصر لذوي الهمم داخل لجان الانتخابات

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه بعد 3 ساعات ونصف من فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وحتى قبل فتح اللجان، كانت هناك حشودًا داخل اللجان في انتظار التصويت.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الحقيقة أنا مشوفتش في العالم كله إن الناس تروح اللجان قبل بدء التصويت بهذا الوقت، وهو ما يدل على بعض الدلائل، أولًا أن الشعب المصري حينما تناديه مصر فى الأوقات المهمة، يكون متواجد دائمًا، ويكون الجميع على قلب رجل واحد».

وتابع: «المشهد الثاني، التنوع الجميل اللى موجود، وبالنسبة لينا دي رابع انتخابات نكون متواجدين فيها وذلك منه عام 2012، و 2014 و 2018 و 2024، وهناك ظواهر مبشرة بالأمل، إحنا دايما بنرصد إنه في الساعات الأولى يكون أهالنا من كبار السن، لكن فى تلك المرة شوفنا تنوع ووجود الشباب فى ساعات مبكرة وكذلك المرأة، وذوي القدرات الخاصة».

وأكمل: «عايز أوجه تحية خاصة للهيئة الوطنية للانتخابات، لأن أول مرة فى تاريخ مصر يكون فيه تسهيلات لذوي الإعاقة السمعية أو البصرية أو الإعاقة الحركية».

وقال: «الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح اللجان فاق كل التوقعات وذلك على مستوى وعموم الجمهورية، ونرفع القبعة للريف لأنه نازل بغزارة ودا بسبب العمل الرائع اللى حصل فى الريف المصري وكان له مردود فى الانتخابات».