مايا مرسي: «ستات مصر» عظيمات.. ومشهد الانتخابات الرئاسية مشرف

وجّهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تحية للمرأة المصرية عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لدائرة الدقي.

وأشادت رئيس القومي للمرأة، بالصورة المشرفة للعملية الانتخابية أمام واللجان وحرص المرأة المصرية على ممارسة حقوقها السياسية، مؤكدة أنّ «ستات مصر» دائما عظيمات، كما أعربت عن فرحتها برؤية الأعلام المصرية مع الناخبين أمام اللجان المختلفة.

وطالبت مرسي في حديثها لـ«الوطن»، المرأة المصرية بالخروج للإدلاء بأصواتهن، والمشاركة بقوة في الانتخابات، وإعمال حقهن الدستوري، مشيرة إلى أنّ نساء مصر لن يتركوا حقهن الدستوري، وهو ما نراه أمام اللجان من تواجد كثيف للناخبات السيدات والفتيات، حيث جاؤوا مصطحبين أطفالهن لتعليمهن كيفية التصويت للانتخاب والحصول على حقوقهم.

وانتظمت الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان، وانتشرت قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين وتسهيل عمليات الإدلاء بالأصوات.

ويتنافس في الانتخابات عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.