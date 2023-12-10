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انتخابات المصريين بالداخل

وزير التعليم العالي يُدلي بصوته: إجازة نصف يوم للعاملين بالجامعات للمشاركة

كتب:

أحمد أبوضيف
11:35 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة «مدرسة سيزا نبراوي» بالقاهرة الجديدة .

وحث الدكتور أيمن عاشور، خلال الإدلاء بصوته، جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على المشاركة في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة، بتيسير إدلاء مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما وجه بمنح العاملين بالوزارة «إجازة نصف يوم» لتمكينهم من التصويت في الانتخابات، إضافة إلى تقديم الوزارة كل التيسيرات التي من شأنها تمكين الناخبين المُغتربين من التصويت في الانتخابات الرئاسية .

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.