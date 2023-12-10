أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن إدراج برامج التعلم المدمج بجامعة المنيا على منصة «ادرس في مصر»، وذلك لإتاحتها للطلاب الوافدين من الدول العربية الشقيقة كأحد الانماط الحديثة للتعليم، وباعتبار أن البرامج المعتمدة لهذا النمط بجامعة المنيا يقدم بجوده عالية ويلقى اقبالا كثيفا من الطلاب المصريين سواء داخل مصر أو المقيمين بالخارج، كما تشارك 13 جامعة مصرية فى إتاحة برامج جامعة المنيا من خلال بروتوكول تعاون لمنح هذه الدرجات.

رباط التقديم

وأوضح رئيس جامعة المنيا أنه يمكن للطلاب الوافدين التقدم للحصول على درجتى البكالوريوس أو الليسانس بالتخصصات المنوه عنها اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري من خلال الرابط من هنا، كما يمكن الاطلاع على خطوات التقدم علي منصة «ادرس في مصر» علي الرابط من هنا.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم أصل المؤهل الدراسي، وأصل شهادة الميلاد، وصورة جواز السفر، و7 صورة شخصية.

تطبيق أحدث نظم التعليم العالمية

وأوضح رئيس جامعة المنيا أن نظام التعلم المدمج والذى يجمع بين التعلم وجها لوجه والتعلم الإلكتروني من أحدث نظم التعليم العالمية، هو نظام معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع للتخصصات المختلفة، وقد صدرت قرارات وزارية لأربعة برامج بجامعة المنيا هى برامج البكالوريوس المهني في التربية تخصص الحضانة ورياض الأطفال، بكلية التربية للطفولة المبكرة، الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، بكلية دار العلوم، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي، بكلية التربية النوعية، والبكالوريوس المهني في الإقتصاد المنزلى وعلوم الأسرة، بكلية التربية النوعية، والبكالوريوس المهني في إدارة المنشأت السياحية والفندقية، بكلية السياحة والفنادق، ويشترط في المتقدم أن يكون غير مصري الجنسية من الحاصلين على الثانوية العامة، أو دبلوم فني، أو ما يعادلهما.